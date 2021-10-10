印尼科摩多國家公園一名工作人員遭科摩多巨蜥咬傷，血肉模糊。（照片來源：Istimewa）

印尼東努沙登加拉省的科摩多國家公園，上月28日發生一起恐怖意外，一名飼育員突然遭到科摩多巨蜥一口咬住臀部，其他工作人員花了超過5分鐘才讓巨蜥張口，但遭到攻擊的飼育員大腿被活生生撕咬下一大塊肉，血淋淋的畫面十分驚悚。該名飼育員經送醫雖然沒有生命危險，但是否能完全康復如常還是未知數。

據椰子網（coconuts.co）報導，根據科摩多國家公園發佈的新聞稿，意外發生在9月28日，傷者名叫安東（Anton），地點則是在Loh Buaya，而安東的工作是讓科摩多巨蜥(Varanus komodoensis)與其他工作人員保持距離。

不料安東不小心跌倒，一隻科摩多巨蜥衝向他，並張開大口咬住安東的臀部，其他工作人員見狀立即上前搶救，花了超過5分鐘才讓巨蜥將嘴張開，但安東大腿被撕咬下一大塊肉，目前仍在醫院接受治療。日後是否能完全康復，醫院尚未發表聲明。

園方聲明也特別提醒民眾、特別是遊客，科摩多巨蜥是一種「野生動物」，必須始終對牠們保持戒慎恐懼。

據報導，去年12月，同一地區的一條科莫多巨蜥襲擊了一名建築工人，造成他的手臂和腿部嚴重受傷。類似的事件也發生在 2017 年。有保護團體指出，這些事件顯示園方的安全和保護措施有需要進一步檢討評估。

科摩多巨蜥(Varanus komodoensis)，又稱科摩多龍，是目前現有體型最大的蜥蜴，分布於印度尼西亞的四個島嶼，牠們平均體長2-3公尺、體重約70公斤，且科摩多巨蜥嘴巴有好幾條毒腺，分泌一種類似蛇毒的毒液，讓獵物血液無法凝固、血管擴張、導致肌肉麻痺、失去意識，失血過多死亡。