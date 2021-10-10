去吃到飽餐廳怎麼吃最划算？選菜是一大關鍵，有網友表示，去吃到飽餐廳最喜歡吃生魚片，但是很多都會做成握壽司，感覺握壽司底下的飯是一大障礙，貼文一出引起熱烈回響，不少內行人都說直接不吃，還有老饕表示，有些握壽司的飯故意壓得超緊、超紮實，直言「店家惡搞，我幹嘛買單？」

原PO在《PTT》表示，吃到飽最喜歡吃生魚片，但像是比目魚鰭邊肉、炙燒系列…等都會做成握壽司，後來因為吃不了這麼多飯，就乾脆不拿了，因為感覺握壽司底下的飯根本是個障礙，但又不能請師傅只給上面的料，好奇詢問大家都怎麼處理握壽司的飯，真的全都吃下去嗎？

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「白飯去除一半再吃」、「合理的量會吃」、「難吃的直接不吃」、「吃到超硬或是超黏糊的飯就PASS」、「請師傅抓少一半飯量」、「飯捏很爛的 就只吃料 不吃飯了」、「吃到飽握壽司的飯都捏得超級紮實」。

有不少人都說，為了怕佔肚子直接不吃，有內行人表示，合理的量會吃，但有些故意壓超緊、超紮實的，口感超垃圾就不吃，直言「飯量蓬鬆合理搭配魚料是加分的，但如果店家惡搞，我幹嘛買單？」還有人建議，現做的話，可以請師傅直接給生魚片就好。