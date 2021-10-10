買房是人生頭等大事，也是最昂貴的投資，動輒上百萬、上千萬，因此一定要經過審慎思考，精挑細選，才能做下決定，有網友表示，若在台北市置產，以投資的角度來看，買1間4500萬蛋黃區的中古電梯大樓，或是買3間1500萬的老公寓，兩者哪個獲利期望值最高。底下網友看了一面倒選擇買3間老公寓，「隨便想也知道」、「低總價的漲比較快」。

1名網友在PTT房屋板發文提問，以投資的角度而言，在台北市置產，應該選擇「A：一間4500萬蛋黃區中古電梯大樓，自住的同時等增值」，或是「B：買3間1500萬老公寓，1間自住、2間邊出租邊等增值和危老」，好奇哪個最終獲利期望值最高？

貼文曝光後，底下網友選擇幾近一面倒選B，「B，低總價的漲比較快」、「B」、「當然B期望值高，但是A住起來比較爽啊」、「投資面向看一定是B啊，最好出脫是2000萬以下的物件，4500的物件砍價都是砍幾百還要賣很久」、「當然買三間啊」；另外，有網友建議，若要出租高投報不要選在台北，台北房價太高，導致受薪階級薪資跟不上，且全買舊公寓的頭期款也要付比較多。

但也有部分網友持相反意見，認為台北4、5千萬的物件追價力道都驚人的，都沒貨了，而老公寓現在去找確定能都更的，人家不會1500萬售出，而正在談都更危老的，會以市價售出的通常大多有釘，「如果我錢夠會拼台北4500萬預售」。