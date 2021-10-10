30歲日本女星板野友美是AKB48初期創團成員，今年1月宣布嫁給小6歲職棒選手高橋奎二，後在5月宣布懷孕喜訊，10日就曬出全家福照，報喜生了女兒，升格人母的喜悅流露無遺。

板野友美10日在IG表示女兒已經平安出世，母女均安，感性形容寶寶誕生相當奇妙，就像是個奇蹟，開心說每天看著女兒的各種表情，「愛都停不下來。」並感謝在自己懷孕不安時，身邊親友的照顧幫忙，以及粉絲的鼓勵。

板野友美報喜平安生下女兒，一家三口同框幸福滿滿。（圖／翻攝自板野友美IG）

板野友美也不忘公開與女兒的溫馨合照和愛女剛出生的模樣，對女兒喊話：「初次見面，終於見面了。」更有她與先生一起抱著女兒，一家三口同框的幸福畫面，受到大批許多粉絲祝福。

板野友美以甜美笑容與虎牙為招牌，與篠田麻里子、前田敦子、高橋南、大島優子、小嶋陽菜、渡邊麻友被封為「神7」，2013年從團體畢業後以SOLO歌手身分活動。今年初閃婚高橋奎二當人妻，其實兩人從2019年就開始交往，可因受新冠肺炎疫情影響，夫妻倆暫時沒打算辦婚禮。