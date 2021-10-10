台電近年持續推動智慧電網，有民眾發現自家的傳統電表，日前已換成智慧電表，讓他好奇換裝了智慧電表，究竟差在哪裡？不少網友也點出智慧電表的優點，甚至有達到電費全免的做法。

一名網友在臉書社團《房屋萬事通公社》發文提問，表示日前台電在自家公寓貼通知要更換智慧電表，隔天已經換好了，外觀上除了「液晶顯示」與舊式明顯不同，他也好奇「這個智慧電表有什麼厲害之處嗎？」

不少網友表示，智慧電表可精確回傳用電度數，「我有跟台電來換錶的問過，裡面有裝wifi連線，以後他們直接遠端抄錶，不用再派抄錶員家家戶戶抄錶紀錄」、「用電量直接回傳，還可以分析用電時間習慣，我記得用戶還可以上網去查數據」。

內行網友指出，智慧電表搭配台灣電力APP，每6小時用電上傳一次，「可顯示每15分鐘的用電量，可以即時了解家裡的用電狀況，未來更可搭配時間電價」、「如果有能力一點可以用太陽能板＋併市電，據說省很大，電費幾乎全免」。

台電官網指出，智慧電表可有效計算出尖峰、離峰及半尖峰時段之用電量，可幫助您更有效進行不同時間區段之用電管理。智慧電表未來結合家庭能源管理系統（HEMS），更可自動控制家庭電器設備，達到自主節電。