法國參議院台灣研究交流小組參訪團由參議院友台小組主席李察（左二），副主席布依松（右三）及喬瑟芙（右二）、外交暨國防委員會副主席卡迪克（左三）等4名跨黨派參議員，以及參議院友台小組執行秘書高玉笛（右一）結束訪台行程於10日晚間返國法國，外交部歐洲司司長陳立國（左一）前往送機。（陳麒全攝）

法國參議院友台小組結束5天在台訪問行程，於10日深夜搭乘長榮航空BR-87班機離台，外交部派出歐洲司司長陳立國等人陪同送機。

法國參議院友台小組參訪團一行5人於10時許抵達特桃園國際機場，在辦理完登機手續後，直接出關到外交部機場貴賓室休息，直至晚間10時40分由歐洲司司長陳立國陪同，到桃園機場第二航廈C6登機登機，參訪團主席李察並未發表談話，但團員們除了向外交部人員及採訪記者揮手致意，拍照後更親切地與外交部的接待人員逐一碰肘，感謝這幾天的照顧，隨後現場人員聚在一起大合影留念，為期5天的訪台行程。

參訪團應政府邀請於10月6日至10日訪台，期間晉見蔡總統，並由蔡總統頒授「特種大綬卿雲勳章」給法國參議院友台小組主席李察，表彰他對台灣的支持以及對促進台法友好關係的貢獻。蔡總統致詞表示，李察為台灣所做的一切，是「台法關係的開拓者」，不斷在雙邊交流上開疆闢土。

此外，參訪團一行人也拜會行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、監察院長陳菊、外交部長吳釗燮，會晤相關部會首長，同時參加基隆沙灣歷史文化園區啟用，並前往園區內清法戰爭紀念園區獻花。