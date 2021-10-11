在被美國踢出F-35計畫後，土耳其空軍的下一代戰力建置計畫陷入混亂。專家指出，俄羅斯正以技術合作向該國招手，但在中短期內，土耳其更可能先選擇保守的過渡方案，如向關係密切的巴基斯坦採購4.5代機JF-17 Block 3「梟龍」填補戰力空缺。

希臘軍事評論家馬夫拉加尼斯（kostas Mauraganis）告訴《哈芬登郵報》（HuffPost），目前作為土耳其空軍主力的F-16C/D正逐漸老化，且該國近年與美國關係緊張，在後續升級和零備件獲取上存在風險；而反觀其宿敵希臘，已宣布將旗下超過半數F-16C/D升級為F-16V，先前更和法國簽約購買18架「飆風」（Rafale）戰機，未來更可能進一步採購F-35。

雖然土耳其正取得先進的俄羅斯S-400防空系統，且自身在無人機領域有相當不錯的進展，但這些都無法取代先進戰機於空防體系中的地位。土耳其官方宣稱將以自製的5代機TF-X作為下一代戰機，但從美國、俄羅斯和中國大陸的經驗來看，這並不是短時間內就能達成的目標。

因此馬夫拉加尼斯認為，土耳其空軍可能先採購部分戰機過渡，中國大陸和巴基斯坦合作研製的JF-17便是一個可能選項，因為土耳其與巴基斯坦關係密切，且JF-17 Block 3為4.5代戰機，雖不如F-35，但總比沒有好。

雖然土耳其也可能立即與俄羅斯合作，向其取得新型「將軍」（Checkmate）匿蹤戰機的技術，快速推進TF-X研發作業；此舉不僅有利於繞過美國制裁，也能讓「將軍」計畫獲得開發所需的資金。不過馬夫拉加尼斯表示，土耳其中短期內應仍會選擇採購過渡機種的確實策略。