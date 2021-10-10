今天是雙十國慶，110年前（1911年）的今天，革命黨人在湖北武昌起義，打響第一槍，推翻滿清，史稱辛亥革命。1912年1月1日，中華民國臨時政府在南京成立，孫中山被推舉為臨時大總統。

不過，孫中山還有一位胞兄叫做「孫眉」，年少時遠赴夏威夷，起初當華工，後來經營農場，富甲一方。孫中山到檀香山念書時，生活上多仰仗哥哥孫眉。孫眉後來也加入興中會，一起和孫中山奔走革命，還差點當上廣東省總督，最後散盡家財，這段歷史卻鮮為人知。

孫眉出生於1854年，比孫中山年長12歲，1871年17歲時，為減輕家中負擔，遠赴檀香山當華工，後來向檀香山政府租賃茂宜島6000英畝土地，自己開墾，經營農場，號稱「茂宜王」。

1879年，孫中山隨母赴茂宜島，在孫眉開的商店當店員，半工半讀完成中學教育。1894年，孫中山在檀香山成立興中會，孫眉也加入，還擔任茂宜分會主席，全力支援孫中山革命事業。

不過，好景不常，茂宜在1904年訂定新租地法律，孫眉農場損失慘重，1906年不得已舉家遷回香港定居。但有一說為孫眉為了革命慷慨解囊，喪盡家財，最後在九龍耕讀度日。

辛亥革命成功後，孫中山就任中華民國臨時大總統，地方人士力薦孫眉出任廣東都督，但是傳聞孫中山認為孫眉個性樸質，適合辦理實業，但不適合從政，孫眉因此回家鄉開辦公司。1915年2月11日，孫眉病逝於澳門，享壽61歲，國民黨厚葬於故鄉翠亨村。