國民黨主席選舉，前新北市長朱立倫以45.78%的得票率當選，孫文學校總校長張亞中以32.59%得票率位居第二。但是朱立倫出身桃園，卻在新竹市以38.08%得票率輸給張亞中的43%。國民黨新竹市議員張祖琰表示，「張亞中現象」代表新竹人對民進黨倒行逆施不滿，也對國民黨對抗軟弱的情緒發洩；朱立倫是聰明人，應知道如何把張亞中轉為一股正面力量。

張祖琰接受香港媒體《中評社》專訪時表示，「張亞中現象」應該跟民進黨執政倒行逆施，造成人民反彈，比較有直接關係。她不認為張亞中會帶給朱立倫困擾，重點還是在於張亞中本人的態度，他若能夠呼籲一起團結，情況會不同。

張祖琰指出，張亞中喊「十萬孫粉、十萬軍」，要分三階段號召黨員回娘家，第一階段11月12日孫中山誕辰紀念日、第二階段是明年1月1日元旦、第三階段明年3月的孫中山逝世紀念日。朱立倫也誓言找回二、三十萬失聯黨員。朱立倫是聰明人，喊團結、並把年輕人找回來、找回失聯黨員，幾個重點與方向，跟大家的思考是一致的，朱立倫自然能夠把張亞中在黨內這股力量，轉化成為一股正面力量。

張祖琰認為，張亞中可以在新竹拿到高票，部分原因就在於黨員對國民黨之前對抗民進黨表現這麼軟弱不滿，寄望國民黨的領導者更強勢，這就是「戰鬥藍」的概念。