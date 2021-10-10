台灣基進立委陳柏惟罷免投票，剩下不到20天時間。但卻接連被爆出肇逃、涉賭等黑歷史，爭議不斷；有一群醫界人士在陳柏惟烏日服務處公開力挺，稱讚陳「抗中保台」喊得最大聲。前立委孫大千批評，深綠人士竟然可以硬扯抗中保台做為維護陳柏惟的遮羞布。看起來，這些人的腦袋裡「只有顏色，沒有是非」。有網友也不禁傻眼，「等一下！抗中真能保台嗎？這什麼鬼話。」
孫大千10日在臉書貼文表示，深綠人士竟然可以硬扯抗中保台作為維護陳柏惟的遮羞布。看起來，這些人的腦袋裡只有顏色，沒有是非。原來，只要是抗中保台，肇事逃逸也沒什麼關係；原來，只要是抗中保台，涉賭說謊也沒什麼關係；原來，只要是抗中保台，在國會殿堂裡丟臉耍寶也沒什麼關係；原來，只要是抗中保台，立法委員做得再爛也沒什麼關係。請問一下，靠這樣人品不佳、不學無術、胡言亂語的立法委員，到底要怎麼樣才能抗中保台呢？
網友表示，「等一下！抗中真能保台嗎？這什麼鬼話。」、「抗中保台已經變成了綠色特權的救命符。」、「刪就對了，讓他專心去抗中保台，台中不需要只會喊口號者。」
#孫大千
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。