台灣基進立委陳柏惟罷免投票，剩下不到20天時間。但卻接連被爆出肇逃、涉賭等黑歷史，爭議不斷；有一群醫界人士在陳柏惟烏日服務處公開力挺，稱讚陳「抗中保台」喊得最大聲。前立委孫大千批評，深綠人士竟然可以硬扯抗中保台做為維護陳柏惟的遮羞布。看起來，這些人的腦袋裡「只有顏色，沒有是非」。有網友也不禁傻眼，「等一下！抗中真能保台嗎？這什麼鬼話。」

孫大千10日在臉書貼文表示，深綠人士竟然可以硬扯抗中保台作為維護陳柏惟的遮羞布。看起來，這些人的腦袋裡只有顏色，沒有是非。原來，只要是抗中保台，肇事逃逸也沒什麼關係；原來，只要是抗中保台，涉賭說謊也沒什麼關係；原來，只要是抗中保台，在國會殿堂裡丟臉耍寶也沒什麼關係；原來，只要是抗中保台，立法委員做得再爛也沒什麼關係。請問一下，靠這樣人品不佳、不學無術、胡言亂語的立法委員，到底要怎麼樣才能抗中保台呢？

網友表示，「等一下！抗中真能保台嗎？這什麼鬼話。」、「抗中保台已經變成了綠色特權的救命符。」、「刪就對了，讓他專心去抗中保台，台中不需要只會喊口號者。」