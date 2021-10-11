一名男子上網抱怨，去大賣場排隊結帳時，遇到一名手上沒拿商品、單純佔位排隊的男子，網友與母親先將商品放到結帳台上，結果該名男子竟然什麼都沒說就動手打網友母親，網友立即與該名男子對罵，直到店員出來阻止。該文讓眾多網友氣炸，一面倒痛罵：「敢動手打我媽我就報警了」、「敢動我媽，我一定讓他晚七天回家」。

一名男子在臉書私密社團《●【爆怨公社】●》發文，表示他與母親在某大買場買完東西排隊結帳，前面一名男子在講電話，手上沒任何商品要結帳，男子的老婆則在其它隊伍排隊，該名男子明顯是純粹是「人體佔位」。

原PO表示，看男子沒有要結帳也沒靠近結帳台，於是就到母子二人就到他前面把他們的商品放到結帳台，但該名男子什麼都沒說就動手打原PO母親，還把他們買的商品用手推出結帳台，原PO當場火大跟他對罵5分鐘，拿起電話表示要打110，但被母親阻止，直到店員出來勸阻。

豈料走到電扶梯，該名男子仍一直瞪原PO母子，原PO又開罵「瞪瞎毀」，對方竟然還想拿他們買的平底鍋作勢要攻擊。

眾多網友看完貼文，忍不住憤怒表示：「我管誰對誰錯…敢動手打我媽，我就報警了」、「敢動我媽，我一定讓他晚七天回家」、「你脾氣滿好的耶！打我媽我不把他打到他老婆不認得我絕對不會放過他」、「打我媽我會直接拿東西尻過去了」、

不過也有網友分析：「打你媽媽你居然沒報警…有什麼隱情嗎？相信任何人媽媽被打都肯定不會放過對方的啊！」、「真的！也許是自己有理虧的地方只是沒打出來」、「只是片面之詞，沒有畫面佐證，很難讓人相信，尤其是自己的媽媽被打了，還不報警，這說不過去」、「冷靜處理是對的，比較年長者在身邊，有顧慮。建議先報警調監控走法律途徑後，道理占住，再來處理社會事」。