在數萬年前的非洲,長程投射式武器還沒發展起來之前, 我們的祖先只有兩種獲得肉食的方法:撿食力氣更大的野獸吃剩的殘羹,或是自己去獵殺獵物。人類之所以能占據這些生態棲位的第二位,部分原因是雙足步行的兩大優勢。

第一個優勢在於我們的呼吸方式。四足類動物可以每個運動循環只呼吸一次,因為胸腔必須吸收前肢受到的衝擊,但我們可以選擇其他的比率,這就讓我們運用能量時更為靈活。第二個優勢更大,是我們調節體溫的特殊能力,這讓我們可以做到獅子做不到的事:在日正當中的時候賣力長跑。

這一切都要歸結到排汗。主要用於運輸的兩種大型動物, 排汗量和其他四足類動物比起來都很大:在一小時裡,一匹馬每平方公尺皮膚可排出大約100 公克的水,而一頭駱駝每平方公尺皮膚可以排到250 公克。不過,一個人每平方公尺皮膚可以輕鬆排掉500 公克,這個量足以帶走可抵550 至600 瓦特的熱。人類每小時的最大出汗量可達每平方公尺2000 公克以上,據說短期出汗量的最高紀錄是這個數字的兩倍。

我們是出汗的超級巨星,而且非是不可。配速比較慢的業餘馬拉松跑者,消耗能量的速率會是700至800瓦特,而花2.5小時就跑完42.2公里的身經百戰馬拉松選手,代謝率大約是1300瓦特。

另外,我們在排出水的時候還有一個優勢:不必馬上補足流失的水。只要在一天左右的時間裡補充水分,人類可以忍受暫時的極度乾渴。事實上,在比賽期間,最優異的馬拉松選手每小時只喝200毫升左右的水。

這些優勢綜合起來,就讓我們的祖先成為所向無敵的晝行性高溫掠食者。他們當然跑不贏羚羊,但大熱天裡可以跟在後頭追逐,直到羚羊筋疲力竭,跑不動為止。

三大洲都有這種長距離追逐的記載,而且包含一些跑得最快的四足類動物。在北美洲,生活在墨西哥西北部的塔拉烏馬拉人(Tarahumara)可以跑贏鹿,更北邊的派尤特人(Paiute) 和納瓦荷人(Navajo)可以耗盡叉角羚的力氣。在南非,喀拉哈里沙漠地區的巴薩爾瓦人(Basarwa)乾季時可以耗盡各種羚羊,甚至牛羚和斑馬的體力。在澳洲,有些原住民還常常跑贏袋鼠。

這些跑步好手甚至具有一項優勢,勝過穿著昂貴運動鞋的現代跑步選手:赤腳跑步不但減少了腳踝與小腿受重傷的機會,還能減少大約4%的能量消耗,這在長跑上是非同小可的優點。

我們人類在生命的賽跑中,既不是跑得最快的,也不是效率最高的,但多虧了排汗的能力,我們絕對是最能堅持到底的。

(本文摘自《數字裡的真相》/天下文化)

【內容簡介】

數字不會說謊,唯有洞察才能得知真相

「沒有哪位作者的書比史密爾的書更讓我期待。」——比爾・蓋茲

.接種疫苖的效益如何?

.技術進步為什麼費時?

.人類世真的來臨了嗎?

這世界很複雜,若想真正的理解數字,就要結合基本的科學素養與計算能力。

史密爾是全球百大頂尖思想家,他發現近年的重大討論愈來愈不注重數字,因而離現實愈來愈遠。

為了激發讀者對真確事實的關注,史密爾利用容易理解的統計數據和圖表,引領我們進行突破舊有思維、跨領域的探險,讓我們在這個別具意義的時代裡,掌握真確無誤的實際狀況。

【作者簡介】瓦茲拉夫.史密爾

加拿大曼尼托巴大學(University of Manitoba)名譽教授、加拿大皇家學會(Royal Society of Canada)院士,曾獲頒加拿大勳章(Order of Canada)。能源科學家和政策分析家,研究範圍博雜,著書超過40本,主題涵蓋能源、環境與人口變化、糧食生產和營養學、技術創新、風險評估、公共政策等。在2010年,獲《外交政策》(Foreign Policy)選為100位全球頂尖思想家。

【譯者簡介】畢馨云

清華大學數學系畢業,曾任科普書編輯十多年,現為自由譯者及業餘交響樂團團員。譯有《邏輯的藝術》、《這才是數學》、《科學酷媽的育兒大探險》等書。