漫威出品的電影不僅是票房保證，同時還是「一線紅星製造廠」，被他們找去拍片的眾多影星，都一躍成為超級巨星，例如來自澳洲的克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)，因為接下「雷神索爾」一角聞名全球，還一度成為世界第一性感王，但如此讓人著迷的他，卻不被自家小孩愛戴，淪為「父愁者聯盟」成員。

被發掘出演「雷神索爾」的克里斯漢斯沃，如今已演出多部漫威英雄電影，因此成為全球知名的超級大明星，目前《雷神索爾4：愛與雷霆》也訂檔拍攝中，克里斯漢斯沃幕前帥氣、私下愛家的正面形象，讓他更受到歡迎，甚至澳洲政府都積極網羅他，提供優先施打疫苗與各種宣傳支援活動，好拉他進「國家疫苗催打隊」效力。

但讓人很難不愛上的克里斯漢斯沃，卻在自家受到嚴格考驗，正拍攝《雷神索爾4》的他，忙碌中仍抽時間陪伴家人，日前在IG分享了親子照，竟是無奈抱怨：「我牽著兒子，問了那個老派的問題：『你長大想當什麼？』，我兒子堅持要當超人」。

收到兒子堅定的回答，克里斯漢斯沃難掩失望，自嘲：「幸好我還有另外兩個孩子」，超糗親子故事引來「業界敵人」落井下石，包含「薩諾斯」喬許布洛林、「DC神力女超人」蓋兒加朵、「死侍」萊恩萊恩雷諾斯等，都來留言開嘲諷，不過克里斯漢斯沃不孤單，他的隊友「鋼鐵人」小勞勃道尼、「浩克」馬克魯法洛、「幻視」保羅貝特尼等，也都是「父愁者聯盟」成員，他們的孩子都曾堅定表示最愛不是老爸的角色，只能說自己人總是最不留情。