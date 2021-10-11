大陸知名女星劉曉慶，出道時便以亮麗的外表受到矚目，又因演活一代女皇《武則天》而爆紅，成為家喻戶曉的女星，但她的人生也如戲裡一般大起大落，不僅龐大的財產遭到政府扣押，還曾一度淪為階下囚，不過她還是靠著驚人的意志力撐過難關，更成功重返演藝圈。

劉曉慶擁有甜美的臉蛋與一雙渾圓大眼，加上清新的氣質，在當時還沒有修圖或是後製的年代來說，更具有競爭力與吸引力，因此受到廣大影迷的愛戴，也使她戲約不間斷，一部接著一部拍，至今推出超過60部戲劇作品。她還曾以電影《芙蓉鎮》奪得金雞、百花雙料影后，再憑藉《原野》、《春桃》兩部作品，連續三年拿下百花獎最佳女主角，驚人的紀錄至今無人能超越，甚至被大陸媒體喻為「80年代的中國電影屬於劉曉慶時代」。

劉曉慶出道時長相清秀、亮麗，加上自然的演技受到大批觀眾的喜愛。（圖／中時資料照）

另外，劉曉慶強大的實力派演技，也在1995年的電視劇《武則天》中完美的發揮出來，當年已45歲的她，在戲中從16歲一路演到62歲，以精湛的演技奠定演藝圈地位，也讓她紅遍兩岸三地。

劉曉慶也因為演藝事業相當成功，1990年便開始經商，轉戰投資房地產、戲劇、拍賣等事業，成為多家企業的投資者與老闆娘，美國《富比士》雜誌還曾公布過她的身價，一度高達7000萬到9000萬美元（約台幣19億到25億元），被封為「中國的億萬富姐」。

劉曉慶在《武則天》裡從16歲的少女，一路演到62歲的奶奶。（圖／中時資料照）

不過，2002年劉曉慶因為涉嫌逃漏稅1400萬人民幣（約新台幣6000萬），遭到大陸官方扣押名下財產，並送入監獄關押長達422天，重挫女王形象，她也因此壓力大到一夜白頭。但劉曉慶始終不向命運低頭，隔年保釋出獄後即使影后光環盡失，她仍願意降低姿態，從1天只賺50元人民幣（約新台幣215元）的跑龍套臨時演員重新開始，最後終於熬到有導演願意找她演戲。

劉曉慶曾因逃漏稅遭到大陸官方關押，並沒收名下財產。（圖／中時資料照）

後來，劉曉慶在54歲時接演電視劇《永樂英雄》，並在劇中飾演20歲的京城名妓「錦娘」；64歲時還在《隋唐英雄3》中飾演16歲的明妃，與小她21歲的男演員大談宮廷禁忌戀，雖演出後她因年紀遭到網友猛烈批評，但精湛的演技還是讓她再度受到注意，也被喻為「少女專門戶」。

劉曉慶在54歲時還在電視劇《永樂英雄》中飾演20歲的京城名妓「錦娘」（圖／中時資料照）

而多年過去，如今高齡70歲的她，依然戲約不斷，今年7月還在知名導演馮小剛所執導的電視劇《北轍南轅》中演出，而這次她則是十分符合年紀的飾演老奶奶，細膩的演技讓觀眾嘆為觀止，也獲得大批影迷的讚賞，直呼「看她演戲很過癮」，讓劉曉慶人氣再度飆升，也洗掉過去曾淪為階下囚的陰影。