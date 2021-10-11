2001年疑似洪若潭夫婦的屍骨即在這座新購的焚化內被發現。(中時資料照)

彰化縣二林鎮一處占地近3000坪的豪宅，原屬於當地某公司的董事長洪若潭，當年，任誰都會認為洪若譚事業有成、家庭美滿，誰也沒料到在一夕之間，竟成為台灣史上最轟動的滅門案之一。洪若潭夫妻倆在宅院的小型焚化爐被發現，已成焦屍，3名子女離奇失蹤，從此音訊全無。

洪若潭滅門發生五年後才又開放讓媒體進入拍照，但鐵門早已生鏽。(中時資料照)。

2001年9月5日星期三，是個平凡的上班日，位於彰濱工業區、生產膠帶與貼紙的眾源公司，員工們如常開始工作，卻遲遲不見董事長洪若潭現身，好巧不巧，當天有支票即將到期，必須要董事長親自處理，於是，總經理蘇泉錫親自前去董事長的豪宅一趟。

蘇泉錫按了電鈴，無人回應，據他所知，董事長夫妻倆有3個小孩，還在宅院養了2隻狼犬看門，當天卻格外安靜，察覺事情有些不對勁，他決定翻牆進入，果然，一家五口不見蹤影，連狗都不知去哪兒了。隨後，蘇泉錫屋內發現3封洪若潭的遺書，驚覺大事不妙，立刻報警。

警方獲報到場搜索，家具擺放整齊，環境也打理得很乾淨，沒有任何打鬥或者被闖入的跡象，只在房內採集到少量血跡。警方發現，房屋左後方的花園中，有一台被「從內反鎖」的小型焚化爐，費了點力氣打開，赫見兩具焦黑骨骸躺在裡面。焚化爐旁還有一具研磨機，裏頭有不明粉末。

檢驗證實，這兩具焦屍就是洪若潭及其妻子姚寶月，而夫妻倆的3名子女，當時24歲、就讀中原大學物理研究所的長子洪崇釜，23歲、在父親的眾源公司工作的次子洪崇荏，以及19歲、就讀致遠管理學院的小女兒洪孟瑜，卻一直找不到屍體，3人莫名其妙人間蒸發。

根據洪若潭的遺書，他透露自己與親人不合，總受到鄉里議論，也對當時政局感到失望，因此決心帶全家一同赴死。夫妻倆已帶著3個孩子離開人世，骨灰已依據孩子們的意願，磨成粉後撒入大海。

這起駭人的滅門慘案，看起來是集體輕生案件，但其中疑點重重，為何焚化爐裡找不到3名子女的DNA？3名子女已成年、前途大好，真的自願跟父母共赴黃泉？狼犬又跑去哪兒了？

警方在毫無頭緒，案情陷入膠著的時候，找到了一個關鍵證據，就是次子洪崇荏的日記，日記中筆記著他與父母的相處的心路歷程…(隔日待續)

※作者簡介:「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。