68歲「阿B」鍾鎮濤有過兩段婚姻，1999年他與前妻章小蕙離婚後，2002年破產，2014年他與愛情長跑多年、不離不棄的台灣女友范姜素貞結婚。2011年范姜素貞曾在住所和章小蕙的妹妹章小婉相逢，雙方因此鬧上警局，章小婉還暗示范姜素貞對章小蕙所生的女兒鍾嘉晴不好，求證鍾嘉晴，她力挺後母，更嗆章小蕙：「我不需要她任何保護」。

鍾鎮濤當年和章小蕙結婚，生下兒子鍾嘉浚、女兒鍾嘉晴，離婚後兒子跟章小蕙生活，女兒則跟著阿B，2011年媒體傳出當年16歲的鍾嘉晴因叛逆期被放到台灣與繼母的親人生活，鍾嘉晴因此自覺被遺棄，還剪了一頭短髮想引起鍾鎮濤注意，後來才回到香港父親身邊，消息傳回章小蕙耳裡，令她很不爽，派跟鍾鎮濤同樣住在麥當勞道半山樓的妹妹章小婉出手談判，還猛問鍾嘉晴是否受到范姜素貞不當對待。

除了與鍾鎮濤所生兩個女兒，范姜素貞也成為阿B與章小蕙所生一兒（後）一女（左1）的繼母。（圖／翻攝自范范你真好看微博）

當時報導指出，因不滿章小婉說三道四，鍾鎮濤見面就先開砲：「妳不要再搞我家人，有什麼就跟我說」，章小婉也不甘示弱，反批：「你是哪位？我幹嘛跟你說」，章小婉後來被推了一下，手機掉到地上，憤而報警告鍾鎮濤與范姜素貞刑事毀壞罪，並加告范姜傷害罪。

鍾鎮濤一家6口。（圖／翻攝自范范你真好看微博）

聽聞繼母因為自己被章小婉提告，鍾嘉晴則在臉書寫下：「這個無名氏想傷害范范，說她打我打得很傷，為何世界有這種喜歡編故事的人？我覺得很抱歉，姨姨（指范姜）自幼就教我要做一個關心別人的人，她是由衷的愛我們和保護我們」，接受港媒訪問時更嗆：「我媽說要回香港保護我？我現在16歲，我不需要她任何保護」。

鍾鎮濤與章小蕙1999年離婚。（圖／中時資料照片）

鍾嘉晴更自曝至少7年沒見過生母，不相信章小蕙會為她回來，並強調范姜素貞對她超好，「她對我很好，一直很照顧我」，而7個月後章小婉決定撤銷對鍾鎮濤和范姜的指控，阿B當時表示鬆了一口氣，也澄清不可能讓女友欺負女兒，一切都是子虛烏有。