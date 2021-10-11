情色教主「雪碧」以精緻五官與E罩杯上圍聞名，2019年和已婚老闆外遇後生下1女，讓結婚9年的原配林咚咚提告，並求償100萬元，不過昨（8日）上午首次開庭，雪碧則從頭到尾未現身，反倒在臉書PO出辣照回應。

雪碧2019年被爆出與所屬女團「JUCCY」的老闆郭柏均有染，兩人在內湖同居還生下1女，郭的原配林咚咚憤而對兩人提出侵害配偶權之訴，求償80萬元，不過郭柏均2020年2月開記者會時，暗示和林咚咚生的第3個小孩「不是他的種」，讓林咚咚不滿加告丈夫妨害名譽，求償20萬元，林咚咚接受媒體訪問時，表示本來想說事情過了就算了，但看到雪碧受訪時表示怕被她潑硫酸，才忍無可忍決定提告。

對此，雪碧在臉書回應：「謝謝新聞讓我刷存在感，不然我都快長蜘蛛網了」，文末更附上微笑符號，看來心情頗佳，接著曬岀一張火辣養眼的照片，只見她身穿黑色連身衣，胸前開深V露出兩顆渾圓北半球，稍有不慎隨時都會走光，接著一雙修長筆直雙腿交叉而坐，撩人的姿勢讓人充滿無限遐想，短短時間就吸引上千人按讚。

雪碧之前大方透消失一個月，是去「進廠維修」，更自曝重點是修修臉，不僅提眉跟假體換3D骨水泥，還做了髮際線下修，讓臉蛋瞬間小了3公分，終於不用再靠瀏海遮羞，還不忘呼籲大家不用盲目效法，最好多跟醫生諮詢。