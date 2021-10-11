大陸10月以來派出軍機侵擾我防空識別區（ADIZ）已超過150架次，比起之前大幅增加，引發美國、澳洲和英國等國家關切。政治大學外交研究所兼任教授朱新民直言：「其實戰爭距離我們很近，但蔡政府卻把距離說得很遙遠。」他擔憂台灣人在民進黨的大內宣下，沉浸在自我催眠與自我滿足中，長期下來讓兩岸關係變得太抽象而不了解真實狀況。

朱新民9日接受香港媒體《中評社》訪問表示，大陸已經派軍機、軍艦繞台一年多了，其實戰爭距離我們很近，但蔡政府卻把距離說得很遙遠，實在非常奇怪。這點台灣必須特別警惕，不要讓兩岸在彼此相互誤判、對抗的情況下，造成擦槍走火甚至局部戰爭的不幸事件。

朱新民指出，台灣軍備實力與大陸無法相提並論，故大陸派大批軍機來應與雙十慶典軍備展示關係不大，他期盼蔡英文能更全面、客觀的看懂中美關係，並開始轉變方式尋求合作，台灣在兩岸關係中必須謹慎不得暴衝。

對此，朱新民分析，民進黨對台灣民眾洗腦大內宣，主要以「不敢」、「不能」作兩大基礎，比如稱美國會介入台海戰爭故大陸不敢打台灣，或稱大陸沒有能力渡海武力攻台，民進黨藉此說服自己，並在政治上操控兩岸關係獲取利益。朱呼籲，期待總統蔡英文的雙十演出能談到中華民國憲法的立場，也遵守兩岸人民關係條例的態度，最基本應講出疫後恢復兩岸關係、兩岸交流互動常態化，這對兩岸整體形勢都有幫助。