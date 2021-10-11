仰躺容易打呼，許多人改成側睡，不但希望減少鼾聲，感覺肢體也更放鬆。不過脊椎保養達人鄭雲龍指出，許多人以為的側睡，其實是錯誤的側趴睡，這樣的姿勢最傷腰椎，讓人一覺醒來更覺肩頸僵硬、腰痠背痛，長久下來還會造成骨盆傾斜、小腹突出與脊椎側彎，後遺症不少。

●睡姿要正確 枕頭是關鍵

每個人需要的枕頭高度不盡相同，但基本原則是，枕頭高度要能支撐脖子，避免頸部懸空，因此選購的時候最好都要試躺。鄭雲龍指出，由於仰睡與側睡的角度不同，如果能選擇枕頭中間較低、兩端較高的形式，會比較能夠兼顧睡眠時轉身的不同姿勢。

●側睡≠側趴睡 腰椎角度大不同

至於一般人覺得最好入睡的側睡姿勢，其實很多時候變成側趴睡。鄭雲龍分析，兩者差別在於側睡時雙腿併攏，腰椎和骨盆不會扭轉，骨盆也不會前傾；但若變成一腳橫跨在前的側趴睡，就會變成腰臀前挺出去，腰椎骨盆都扭轉的狀態。

鄭雲龍指出，「這種側趴睡會讓肌肉兩側的其中側被扭轉、另一側被拉開，腰部後面關節的一側遭卡壓，讓周圍肌肉都處於不正常狀態。」他強調，若長久都習慣同一面的側趴睡，肌肉筋膜會左右失衡，造成骨盆歪斜和脊椎側彎的傷害。

(資料來源/鄭雲龍、王羽暄；圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●幫助睡眠中保持良好姿勢 善用抱枕、毛巾

至於如何在睡著的狀態中，維持良好睡姿，鄭雲龍建議側睡時可以在兩腿中夾個抱枕，幫助支撐雙腿定位。

若是習慣仰睡，瑜珈老師王羽暄建議，可以在腰間墊個小圓枕或毛巾捲，高度就是填補腰與床的間隙即可，不要過高；雙膝後面也可墊個枕頭，都能幫助穩固睡姿，讓睡眠時的身心，都能得到適度放鬆休息。