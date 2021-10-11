星座專家唐綺陽於官方頻道分享10/11～10/17星座運勢，在本周諸星開始順行，歷經逆行的考驗後，大家都要開始改變自己、向前邁進，此外冥王星也已經順行了，因此天蠍座將迎來新的開始。今日起土星也加入順行行列，對魔羯有很大的影響，關係圈較為混亂，需要重新整頓理清。

本周日、火、水仍舊在天秤座，水星也還在逆行當中，溝通上較容易有摩擦，會發生許多爭執、吵架、拆夥等狀況，不過仍應該理性面對合夥、婚姻等關係中的問題，並注意保護好自己；而這個星象對於天秤座的影響非常大，有許多事情都需要你來面對、處理，甚至過往的言行會使你們成為議論焦點，但在忙碌之餘還是要多保重健康。此外目前金星也來到射手座，射手座的人終於能夠撥雲見日、走出低潮。

重要星象：諸星開始順行，土星順行，日、火、水皆在天秤，金星射手

【工作注意：雙子、巨蟹、天蠍、雙魚】

雙子：做事化繁為簡，反而使人驚豔

巨蟹：出現機會與貴人，多把握機會

天蠍：凡事親力親為，發揮專業能力

雙魚：展現企圖心，能獲得貴人與資源

【桃花注意：獅子、處女、射手、魔羯】

獅子：身邊出現誘惑，要好好思考

處女：尋求外界意見，避免鑽牛角尖

射手：自然不刻意表現，更能展現魅力

魔羯：遇到問題，要給予商量空間

【財運注意：金牛、天秤】

金牛：正財運旺，遇到貴人要把握

天秤：錢的問題較多，花錢要節制

【健康注意：牡羊、水瓶】

牡羊：忙於支援救火，當心工作過勞

水瓶：天氣變化大，注意心血管問題