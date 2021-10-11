范婦指咬死徐男的混種比特犬，是成犬帶回飼養半年。（橫山分局提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣尖石鄉錦屏村53歲徐姓民眾，10日帶米酒到鄰居范姓婦人家中喝酒聊天，期間一直逗弄她所養半年的混種比特犬，徐喝酒醉未聽范婦勸告再次逗狗，比特犬突然抓狂將徐男撲倒，咬住右大腿內側大動脈，造成大量失血，送醫搶救仍告不治。

橫山分局指出，范婦是10日晚上6時10分打電話到梅花派出所報案，陳述鄰居徐男早上7時許帶米酒至她家喝酒聊天，她半年前養的混種比特犬有用粗鐵鍊綁著，徐男喝酒醉後一直逗弄比特犬，她勸徐男早點回家休息，不要再逗弄狗。

徐男未聽勸告，在下午1時30分許，再次逗弄比特犬時，比特犬突然抓狂，將徐男撲倒咬住右大腿內側大動脈，造成徐男大量失血。

目擊者的趙姓男子立即撥打119，消防隊救護車於在下午3時趕到現場，將失血過多的徐男送往榮民總醫院竹東分院急救，經醫生搶救後於下午4時許宣告不治，全案釐清案情後報請新竹地檢署相驗。

★中時新聞網關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！