陸媒《環球時報》一篇引述美國《空軍雜誌》的報導說，美國參議院軍事委員會資深成員英霍夫(Jim Inhofe)曾在聽證會上透露，到2025年，中國部署在前線的第5代戰機數量將會超過美國。但是該雜誌仔細算了一筆帳稱，目前媒體報導的殲-20數量約為150架，而若以美國空軍的採購進度，到2025年應該會有652架第5代戰機(含F-35與F-22)，美國海軍與陸戰隊分別會擁有273架F-35C與420架F-35B/C。中共5代戰機要趕上這個數量並非易事。

陸媒《環球時報》表示，珠海航展上所展示出的空中力量快速增長實力，「看來是嚇住了美國空軍」。美媒《空軍雜誌》也報導美參議員英霍夫在參院聽證會上提供的資料稱，「美軍的指揮官指出，到2025年，中國部署在前線的第5代隱形戰機將比我們更多。」而且此一說法是來自於前美國印太司令部司令、現已退休的海軍上將菲利普·戴維森 (Philip Davidson) 3月份對國會提供的證詞。

按照美國空軍目前計劃，將在2025年時擁有約652架第5代戰機，其中主要是F-35（左）及尚未除役的180架F-22（右）。而海軍與海軍陸戰隊也分別會擁有273架F-35C與420架F-35B/C。（圖／美國空軍）

《環時》還引述殲-20戰機總設計師楊偉在珠海航展上的話說，殲-20已實現批量裝備部隊，副總設計師王海濤也表示，只要空軍有需要，航空工業產能可以滿足任何需求，FC-31戰機首席設計師孫聰也表示，「今年就能看到下一代艦載機」，很可能指FC-31艦載版將登上中國新的航空母艦。

美媒《空軍雜誌》引用港媒《南華早報》報導稱，中共已部署150架以上的殲-20戰機，正用於訓練和戰術發展，雖然聲稱殲-20戰機未來產能會大量增加，但是沒有明確說明其增產進度。

陸媒認為，到2025年，中共有希望在「前線部署」的5代戰機數量上與美國匹敵，畢竟美國在全球部署軍力，5代戰機分散後能拿來部署在中國周邊的數量恐怕有限。（圖／中新社）

該雜誌指出，美國洛馬公司2021年計劃交付133-139架F-35，並在2022年增加到 151-153架。但由於疫情影響供應鏈，該公司未能按計劃交付。不過，上個月洛馬公司和F-35聯合項目辦公室宣布，F-35的生產高峰將在2023出現，以每年156架的速度量產，並可望在數年內維持此一水平，也同時能滿足十多個合作夥伴和外國軍售客戶的需求。

報導說，從F-35計劃啟動以來，美國空軍對F-35的採購目標沒有改變。空軍計劃購買1763架，其中已經接收約300架，按照目前進度，空軍將在2050年代接收最後一批F-35。按目前進度，美國空軍將在2025年時擁有約652架第5代戰機，其中包括尚未除役的180架F-22，而海軍與海軍陸戰隊也分別會擁有273架F-35C與420架F-35B/C。

因此，報導認為，如果中國要在2025年與美國空軍（不包括海軍和海軍陸戰隊）裝備的隱形戰機數量匹敵，意味著從現在開始到2025年，中國總共需要製造500架第5代戰機（包括殲-20與FC-31），相當於每年125架。「這顯然是一個相當艱巨的任務。」

《環時》認為，《空軍雜誌》的簡單算法倒是沒錯，必須承認，在各種客觀條件限制下，中國要在2025年就擁有比美國更多的隱形戰機恐怕不太現實。唯一可以指望的是，中共有希望在「前線部署」的5代戰機數量上與美國匹敵，畢竟美國在全球部署軍力，5代戰機分散後能拿來部署在中國周邊的數量恐怕有限，因此美軍指揮官的估計看來亦非虛言。