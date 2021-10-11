謝盈萱、陳家逵、天心參與映後直播。（摘自臉書）

《俗女養成記2》導演率演員一起映後直播。（摘自臉書）

《俗女養成記2》導演率演員一起映後直播。（摘自臉書）

《俗女養成記2》導演率演員一起映後直播。（摘自臉書）

《俗女養成記2》演員一起參與映後直播。（摘自臉書）

台式新喜劇《俗女養成記2》10日晚間播出第十帖最終回「閃閃發亮的大人」，謝盈萱飾演的陳嘉玲平安產下健康女寶寶，一度拒絕求婚的她，最後拿著棒球向藍葦華飾演的蔡永森下跪求婚，鼓勵他去追尋自己的夢想。在全劇終後，兩位導演陳長綸、嚴藝文映後率謝盈萱、藍葦華、陳竹昇、于子育、楊麗音、天心、楊銘威、陳家逵等主演以及演唱主題曲的旺福樂團，穿著高中生制服、別著「畢業生」胸花，一起參與最終回映後直播。被主持人陳家逵逼問拍攝《俗女》第3季或電影版可能性時，過去一直斬釘截鐵直呼「不可能」的導演嚴藝文也首度鬆口。

天心說，她自己演到快殺青時就一直逼導演拍第三季了，陳長綸導演先開玩笑說：「會有第三季，謝盈萱自己當導演、自己拍啊！」嚴藝文則鬆口表示，「我後來想想，覺得這世界很多事情都在變化，之前和陳導拍《俗女2》真的拍得太累、承受太大壓力，所以都說NO，但是現在，覺得此刻的告別，我會留一個伏筆，不知道是暫時的還是永遠的。」她透露昨晚有感而發寫給陳嘉玲一封信，因為陳嘉玲的人生故事是很多人一起完成，都是很珍貴的東西，「至於未來能否再走，再想想看吧」。陳家逵追問：「所以也不是完全沒可能？」她回：「對啊，說不定遇到人生什麼事，也許有感而發。」她也說例如有演員就建議，就算沒第3季或電影版，「可以學人家把陳家人帶出去玩實境節目啊，體驗山居生活啦、漁村生活啦！」

參與直播的每個人也都收到畢業證書及專屬封號，擁有魔性爽朗笑聲的導演嚴藝文收到證書內被封「感染裡女王」，陳長綸是「金牌導演」，陳竹昇是「人緣王」，于子育是「 人氣女王」、楊麗音是「百變女王」，藍葦華是「翹臀暖男」， 謝盈萱被封「神級俗女」，陳家逵是「英倫情人」，飾演表姊洪育萱的天心則是「高跟鞋女神」， 楊銘威是「無孔不入吃貨達人」，旺福則是「俗女好朋友」。