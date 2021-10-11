雨馬在總統府前光雕秀展演，搭配燈光、煙霧、音樂，夢幻與美感十足。

不論雕塑、木工、彩繪、鐵工、電工，李登信無所不通。

李登信親自為雨馬噴漆彩繪。

重達7噸的雨馬內有鋼架支撐，內可容納多人，演員能在馬背上演出。

雨馬腹部中空，可用樓梯上下。

造型漂亮的雨馬深受民眾歡迎，吸引許多人前往拍攝。

為慶祝今年國慶，總統府前北廣場安置一座高10公尺、寬13公尺的藍色巨馬，在光雕秀演出過程，最受到場親子民眾歡迎，不斷傳出驚嘆聲及掌聲；雖然這匹並非第一次現身，但因位處權力中心，又正逢國慶大典，隨即在網路引發政治性話題，有人戲稱很難不聯想到「特洛伊木馬」，現場許多大小朋友也都如此稱呼它。

但這座內部真的可以容納多人的巨馬，不僅與荷馬史詩中的特洛伊（Troy）戰爭無關，更與位在土耳其西北的恰納卡萊省特洛伊城沾不上邊，而是道地台灣本土客家文化元素，身上的藍色即是客家藍染，花紋則融入花布與客家零嘴「餘甘子（油甘）」意象，為紙風車劇團與客委會合作最新劇作《雨馬》的道具馬，它精美造型被紙風車劇團創辦人李永豐稱為已經是「藝術品」，由黑手出身、長期與紙風車劇團合作的道具師李登信一手打造。

馬是根據作家小野故事繪本《雨馬》改編舞台劇演出而設計，為符合故事情境及演出所需，李登信親自動手花了兩個月時間製作，內部有重型鋼架支撐，演員可以在馬背上演出，肌肉以保麗龍為材料，外面再加一層布黏合，一方面增加保麗龍強度，也便於上色，馬的頭頸還可因應劇情上下擺動，眼睛與嘴巴也能開閉，嘴鼻都能噴出煙霧，馬蹄部分由4組各4個輪胎組成，方便移動時拖拉，外面再覆蓋馬蹄狀玻璃纖維板美化造型，這些輪胎也是李登信自行改造，馬匹整體重量高達7噸，為確保在總統府前展演安全，李登信動用4個每座重達4噸的水泥塊，共16噸重分別從前後左右牢牢固定雨馬。

曾在前中船公司任職的李登信，自小愛畫畫，高中時卻考進高雄高工的中船建教合作班，在中船任職3年後，因為實在不合興趣，毅然辭職到台北學習畫油畫，從事多年外銷油畫繪製工作，也曾自己開公司，與台視節目部合作電視戲劇各式道具布景，早年連總統府也是他的客戶，承攬府內一些活動會場布置，因此練就一身好功夫，不論雕塑、木工、彩繪、鐵工、電工等無所不通。

一個演出道具動用多種技能，李登信幾乎都能上手，草根性十足的他，謙稱是他卅餘年來做苦力慢慢練出來的功夫，他感慨現在找不到年輕人願意學習，但也樂觀地說，現代科技愈來愈厲害，許多新材料、新技術終會解決問題。