宜蘭縣消防局10日晚間11時許獲報，指有16名民眾受困南澳神祕沙灘海蝕洞，消防局派遣人車前往救援，並與海巡人員抵達現場，但受到風浪所阻，暫無法接近，所幸16人均安。

據了解，這群民眾10日下午原本準備返程，但遇到風浪無法折返，原本一行人決定在海蝕洞一帶過夜，但隨入夜後風浪愈來愈大，因此決定向海巡署求救。

海巡人員出動出動1艇8人、岸巡1車2人。消防人員出動8人、消防車輛5輛，但仍因風浪所阻暫時無法接近，預估將待退潮後救援。