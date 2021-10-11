長浪增強！南澳16人困「神秘沙灘海蝕洞」消防漏夜救援 02:032021/10/11 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為長浪示意圖。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣消防局10日晚間11時許獲報，指有16名民眾受困南澳神祕沙灘海蝕洞，消防局派遣人車前往救援，並與海巡人員抵達現場，但受到風浪所阻，暫無法接近，所幸16人均安。 據了解，這群民眾10日下午原本準備返程，但遇到風浪無法折返，原本一行人決定在海蝕洞一帶過夜，但隨入夜後風浪愈來愈大，因此決定向海巡署求救。 海巡人員出動出動1艇8人、岸巡1車2人。消防人員出動8人、消防車輛5輛，但仍因風浪所阻暫時無法接近，預估將待退潮後救援。 2021國慶焰火在高雄 山海港口交織燦爛美景 國慶彩蛋 旗津星座沙雕伴焰火 #風浪 #出動 #神祕 #沙灘 #16人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 16年友好關係 德總理梅克爾任內最後1次訪以色列 14:072021/10/10 國際 投資新趨勢系列講座 10月16日台中開講 04:102021/10/10 企業經營 出海夜釣白帶魚遇風浪 3人落水2失聯 船長遺體找到了 15:122021/10/10 社會 2021 Color Taipei「以愛為名 由愛成家」彩虹系列活動起跑 04:102021/10/10 《旺來報》 人物剪影－梅克爾 將成德國史上最久的總理 04:102021/10/10 專題周報 男子登大雪山墜谷命危 同行山友呼喊無回應急求救 17:582021/10/10 社會 雲嘉嘉營視覺藝術連線 跨4縣市 04:102021/10/10 《旺來報》 國慶焰火施放前 高雄壽山情人觀景台人潮湧入管制進入 19:092021/10/10 生活 國慶焰火發射筒遭海波浪沖走 慶籌會：不影響施放 14:192021/10/10 生活 台南首見民間自發性國旗遊行 50人穿戴國旗裝、舉國旗遊市區 16:402021/10/10 政治 駕車行經山路不慎衝下山坡 男子昏迷32小時 醒來打112求援獲救 09:592021/10/10 社會 社會熱門新聞 5G算什麼！36G「正妹店長」推方案 客人全點頭說好 - 社會 真的是天兵！新制「5＋11」役男街頭操練拍片PO網 軍方傻眼 - 社會 阿嬤生6女遭欺凌一輩子 女大生曝子孫現況驕傲喊：最偉大 - 社會 《英雄聯盟》BYG中路選手爆涉賭遭禁賽 老闆丁特證實 - 社會 太驚悚！飼育員遭科摩多巨蜥狠咬臀部 大腿整片肉被撕下血肉模糊 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。