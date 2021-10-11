國慶連假颱風來襲！中央氣象局於昨（10日）天晚間發布輕颱圓規海上颱風警報，巴士海峽以及東沙島海面為警戒範圍，強勁的外圍環流將帶來水氣、預估今（(11日)、明（12日）颱風影響最明顯，尤其北部山區、東半部降雨會越來越明顯，氣象局已針對北北基宜花發布豪、大雨，預估宜蘭山區全台沿海防七級以上強陣風！另第19號「南修」對台則無直接影響。

象局預報員林秉煜表示，雖圓規是輕度颱風，但未來有逐漸增強趨勢，且位於季風低壓帶中，因此圓規北側的強風非常明顯，今明這段期間，巴士海峽周圍的海域風浪會特別強，東半部、北部容易有強降雨。

林秉煜說明，受到圓規外圍環流影響，易有短延時強降雨，在短時間內降雨猛烈，今晚至明天基隆北海岸、宜蘭地區及新北山區可能有局部大雨發生；明天一直到晚間降雨愈來愈明顯，北部、東半部地區不排除會有豪雨或豪雨以上等級的降雨。

中央氣象局提供今天（11日）凌晨2時至明天（12日）24小時雨量預估，平地部分，宜蘭平地預估有大豪雨以上雨勢（250至400毫米），花蓮、台東平地（200至340毫米）也可能有接近大豪雨降雨；北部包括雙北桃竹苗則有大雨以上降雨（150至250毫米）。

山區部分，宜蘭以及花蓮山區預估有大豪雨等級降雨，宜蘭估300毫米至490毫米、花蓮估250毫米至400毫米、北部（雙北桃竹苗）以及台東約有200毫米至340毫米大雨。

因圓規外圍環流沉降影響，今天南投、彰化至台南及金門地區高溫炎熱，局部地區有攝氏36度以上高溫發生的機會。

另今天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、澎湖、金門、馬祖沿海及空曠地區將有9至12級強陣風，內陸地區及其他沿海空曠地區亦有8至9級強陣風。