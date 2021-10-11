台北市東區11日凌晨2時許發生一起嚴重車禍事件，林姓男子駕駛的多元計程車沿著市民大道往西行駛，在復興南路口撞上走在行人穿越道上的陳姓男子，造成陳男傷勢嚴重，當場失去生命跡象，經送醫搶救後暫時恢復心跳，但仍未脫離險境。
林姓駕駛向警方供稱，當時下著大雨，視線不好，他行經該路口時突然撞到東西，緊急煞車後下車查看，才發現撞到的是路人，躺在地上一動也不動，嚇得立刻報警。
警方獲報到場處理，對肇事駕駛進行酒測，酒測值為零，至於詳細肇事原因及責任歸屬，則由警方調查釐清中。
台北市東區11日凌晨2時許發生一起嚴重車禍事件，林姓男子駕駛的多元計程車沿著市民大道往西行駛，在復興南路口撞上走在行人穿越道上的陳姓男子，造成陳男傷勢嚴重，當場失去生命跡象，經送醫搶救後暫時恢復心跳，但仍未脫離險境。
林姓駕駛向警方供稱，當時下著大雨，視線不好，他行經該路口時突然撞到東西，緊急煞車後下車查看，才發現撞到的是路人，躺在地上一動也不動，嚇得立刻報警。
警方獲報到場處理，對肇事駕駛進行酒測，酒測值為零，至於詳細肇事原因及責任歸屬，則由警方調查釐清中。
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