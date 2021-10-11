杜拜警方今天表示，阿拉伯聯合大公國有關單位，今天緝獲半公噸價值超過1億3600萬美元（約新台幣38億元）的古柯鹼，這是阿聯緝毒行動所查獲最大數量的毒品之一。

法新社報導，警方發表聲明說，警察「最近破獲意圖走私500公斤純古柯鹼至阿聯，這批市價超過1億3600萬美元的毒品，藏在某個貨櫃結構體裡」。

包括杜拜在內，由7個酋長國組成的阿拉伯聯合大國，對於毒品持有採取零容忍政策。

警方說，他們破獲這起毒品走私案前接獲線報，有個裝載違禁品的貨櫃從港口上岸。

在代號「蠍子」（Scorpion）的緝毒行動中，一名中東的嫌犯被捕，警方說，這名男子是國際毒品集團的掮客。

據警方發布的聲明，緝毒局局長哈雷伯（Eid Mohammed Thani Hareb）指出：「當貨到岸，這名嫌犯即運送毒品至另個酋長國，藏匿於倉儲裡，意圖兜售及促銷毒品。」

警方另表示，安全人員突襲存放毒品的倉儲，並當場逮捕這名男子。

在阿聯，毒販可能會遭判死刑，不過實際上甚少處死。（譯者：曹宇帆）1101011