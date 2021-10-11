振興五倍券正式上路遇到國慶連假，圖為北市南西商圈的百貨公司湧進大批消費者。（姚志平攝）

振興五倍券正式上路後，各部會推出的加碼券也是民眾想要拿到手的，除了好食券為10/29日前選擇數位綁定者可免費獲得，其他7種加碼券將於明(12日)起進行為期4周的抽籤，其中率先登場的是於周二上午10:30進行抽籤的交通部「國旅券」和下午15:30抽籤的原民會「i原券」，面額皆為1000元。

至於該如何加碼券抽籤規則、如何得知中籤呢？以下為《中時新聞網》特別整理相關資訊：

★登記時間：各加碼券於10/12至11/05共4週進行抽籤，週週抽。活動期間每週五23:59截止加碼券登記，週六00:00以後登記者，將參加次一週抽籤活動。

★每日抽籤券別：

周二上午：國旅券(1000元)、下午：i原券(1000元)

周三上午：農遊券(888元)、下午：藝Fun券(600元)

周四上午：動滋券(500元)、下午：客庄券(500元)

周五上午：地方創生券(500元)

★抽籤規則：每周抽籤順序由面額大至小排列，均採亂數方式抽籤，每人每周最多中籤1次，4週最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次。

(資料來源：五倍券官網)