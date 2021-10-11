新冠疫苗持續擴大施打，為避免1922預約平台再度因流量過大當機，第11輪公費新冠疫苗首度採取分流措施，今上午10點開放預約輝瑞／BNT第一劑，明早10時再開放預約AZ第二劑，但截止時間都是到13日中午12時，預計於周五（15日）開打。
根據規劃，第11輪可接種第一劑BNT對象，為10月6日中午12時前完成意願登記者，包括45歲以上、22至12歲及18歲以上有重大傷病的第九類者皆可上網預約。預約時間為今日上午10時至13日中午12時止。
另外，AZ第二劑的施打對象為7月22日前已接種第一劑的18歲以上、7月30日前已接種第一劑的45歲以上者都可上網預約，而AZ的預約時間為明（12）日上午10時至13日中午12時。指揮中心表示，第11輪開打時間預計為15至21日。
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