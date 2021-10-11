美國地質調查所（USGS）表示，夏威夷島南方今天發生規模6.2地震，但之後沒有海嘯警報，第一時間也沒有傳出災損消息。

路透社報導，USGS在更新報告中說，震源深度35公里，震央在納雷呼（Naalehu）南方。

USGS起初通報地震規模6.1，但後來上修到6.2。如此大規模的地震可以造成嚴重災損。

美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System）說，地震後沒有海嘯警報。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1101011