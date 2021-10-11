夏威夷島南方地震 規模6.2 08:072021/10/11 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所（USGS）表示，夏威夷島南方今天發生規模6.2地震，但之後沒有海嘯警報，第一時間也沒有傳出災損消息。 路透社報導，USGS在更新報告中說，震源深度35公里，震央在納雷呼（Naalehu）南方。 USGS起初通報地震規模6.1，但後來上修到6.2。如此大規模的地震可以造成嚴重災損。 美國海嘯警報系統（U.S. Tsunami Warning System）說，地震後沒有海嘯警報。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1101011 萬那杜發生規模6.7地震 震源深度511公里 巴基斯坦南部5.7地震 釀約20死 #USGS #海嘯警報 #地震 #規模 #6.2 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 巴基斯坦淺層地震至少20死 15名礦工疑受困礦坑 17:472021/10/07 國際 日本東京10年最強烈地震 長周期地震動高層更晃 13:252021/10/08 國際 收益優＋風險低 特別股攻守兼備 04:102021/10/07 投資理財 臺灣化合物半導體的贏者策略 04:102021/10/10 產業．科技 兩大關鍵 國泰投信戰疫 資產規模近兆 04:102021/10/08 財經要聞 花蓮秀林規模4.2地震 最大震度花蓮縣4級 05:102021/10/07 生活 暴風圈變大 「圓規」颱風最新路徑曝 這2地雨最猛 19:582021/10/10 生活 日本關東規模6.1地震 東京市區、埼玉明顯搖晃 最大震度5級 22:192021/10/07 國際 工研院南方雨林 打造化合物半導體生態圈 04:102021/10/10 產業．科技 走過百年烽火 金門陳景蘭洋樓紀念活動揭幕 14:462021/10/10 寶島 9月出口規模396.5億美元 創單月新高 16:332021/10/08 財經 國際熱門新聞 紐時：莫德納追逐獲利「優先給富國」 令窮國難以取得疫苗 - 國際 - 中央社 紐時：美陸因台進入危險新階段 恐引爆戰火 武統已可想像 - 國際 影》紐約慘變第三世界 商店被掃光超扯原因曝 - 國際 金正恩怕「疫情從海上來」 北韓人餓著肚子看水產爛光 - 國際 杜拜警方緝毒 查獲古柯鹼市價逾38億台幣 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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