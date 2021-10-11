白襪三壘手蒙卡達(Yoan Moncada)在美聯分區系列賽意外招致種族歧視的評語，MLB老球評吉姆卡特(Jim Kaat)用了一句「40英畝的土地」，自以為很幽默，引來外界砲轟，隨後公開致歉。吉姆卡特說：「我只是要在蒙卡達打擊的時候稱讚他是個多麼優秀的球員，但我用詞不當造成傷害，我很抱歉。」

吉姆卡特是82歲的老白人，年輕時曾是大聯盟投手，效力過雙城、白襪、費城人、洋基、紅雀等球隊，他的「40英畝土地」是來自美國南北戰爭時期的一項政治宣傳。北軍共和黨名將薛曼(William Sherman)在聽取黑奴領袖的意見之後，許諾重獲自由的黑奴「40英畝與1頭騾子」（騾子是後來才加上去），但是這項政見被民主黨總統詹森(Andrew Johnson)否決。現代黑人名導史派克李(Spike Lee)就以這40英畝地與騾子來為自己的公司命名。

當時吉姆卡特評論說：「我不知你們怎麼看待蒙卡達，但他應該要成為球星的。」另一位球評修瓦特(Buck Showalter 前金鶯總教練)贊同卡特的說法，他說去哪裡找這麼好的球員呢，這時吉姆卡特開玩笑說：「去找個裝滿他們的40英畝土地吧。」

這個笑話不好笑且令人尷尬，蒙卡達是古巴球員，這一切與他何干？如果他是黑人，玩笑豈不開大了？可見在吉姆卡特眼中，膚色比較深的大概都是同一類人。網友嘲笑他說：「卡特沒提到騾子，他自己A走了那頭騾子。」