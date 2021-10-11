胰臟癌雖發生率不高，卻仍長年佔據十大癌症死因排行榜上！衛生福利部南投醫院肝膽腸胃科黃仲岐醫師指出，主要因胰臟癌症狀不明顯，加上位置隱密導致檢驗、診斷不容易，促使許多患者發現時都已進入晚期，因此又有「癌中之王」之稱；治療上，目前最有效的仍是手術切除，但往往不到僅有1/5的病人有機會接受手術治療，使得診斷胰臟癌後的5年存活率不到5%。

●日醫界發現檢查胰臟新招 先喝奶茶再檢查助早期發現

近來日本醫界發現在照超音波前先喝罐「午後の紅茶」的奶茶，有助於早期發現胰臟癌，提高存活率。

黃仲岐醫師解釋，這是來自日本國立癌症研究中心檢驗研究部部長中山富雄在網路平台上《PRESIDENT Online》公布的訊息，其中指出病人在進行超音波檢查之前，喝下一罐「午後の紅茶」的奶茶，就能看到近九成的胰臟，有助於早期發現胰臟癌。

●檢查胰臟前得先喝飽水 有助看清楚病兆

黃仲岐醫師說明，胰臟癌症狀除非是腫瘤壓迫膽管造成阻塞性黃疸，否則常以慢性不明原因的上腹痛、慢性腹瀉、體重減輕等較難區別的症狀表現，因此這時就得仰賴儀器的篩檢。

而最常使用的就是超音波，但因檢查時容易受到胃腸道內空氣的干擾而看不清楚，建議檢查前患者需空腹6至8小時，加上音波可穿透水，因此也會請患者現場喝飽水，幫助看清楚胃後方的胰臟，但不會特別指定飲用什麼類型的飲品。

●戒菸肥胖都為高危險因子 恐使胰臟癌找上門

胰臟癌最主要的危險因子就是抽菸，其次則為肥胖導致，另外則有5%是來自於慢性胰臟發炎，僅有不到10%為家族性遺傳。黃仲岐醫師強調，除了高危險族群，若出現食慾不振、體重驟降、上腹痛、背痛及黃疸等症狀時就應儘早就醫，透過進一步檢查，早期發現就能早期治療，避免造成遺憾。