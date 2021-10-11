第四分局員警用餐後大喊實在是健康又好吃。（警方提供）

第四分局員警用餐後大喊實在是健康又好吃。（警方提供）

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，管制政策逐步解封之際，佛光山惠中寺住持覺居法師為感謝警察人員防疫期間的辛勞，於日前由覺居法師率員親自前來分局致贈「蔬食餐盒」250份，慰勞本分局每位同仁，同仁用餐後大喊實在是健康又好吃。

警方指出，警察人員工作時日夜顛倒、飲食不正常，案件一發生常常囫圇吞棗，隨意草草果腹，鮮少有健康均衡的飲食。此次佛光山惠中寺捐贈蔬食餐盒，讓不少同仁直呼，原來健康也能如此美味，日後要好好的規劃每一餐。

覺居法師表示，新冠肺炎疫情衝擊百工百業，台灣民眾許多生活陷入困境，餐飲業被迫關門，為協助有需求之弱勢家庭及急難救助關懷戶，國際佛光會發起「e起復蔬，全民相挺」公益計畫，特別感謝警察人員在這段防疫期間的付出，一直想找機會表達感謝之意，無奈也清楚疫情延燒之際盡量減少接觸見面為上策，好不容易等到近日接連「加零」，趕緊送上一點小小心意，為辛苦的警察同仁加油打氣。

第四分局分局長許明耀說，十分感謝佛光山惠中寺的打氣與鼓勵，在這波嚴峻的新冠肺炎疫情中倍感窩心，另外也鼓勵同仁均衡飲食攝取足夠的營養，因為健康是1，有了1後面的其他0才有意義，有了健康的身體才能有好的免疫力繼續對抗新冠病毒。

惠中寺疏食餐盒