圓規颱風逐漸接近巴士海峽，氣象局表示，颱風外圍雲系已開始影響北部及東半部，今明兩天是颱風影響台灣最明顯的時候，同時全台雨量預估出爐，其中宜蘭山區24小時內雨量最多，預估300至490毫米，兩日總雨量則是花蓮山區最多，上看800毫米，至於是否會發布陸上警報，放颱風假？天氣職人吳聖宇表示，陸警機會很低，明天開工日放颱風假的可能性不大。

氣象局表示，今天北部、東半部及恆春半島受颱風外圍環流影響，將有大雨或豪雨出現、尤其宜蘭及花蓮山區可能有局部豪雨等級以上的強降雨，在未來24小時雨量預估，山區、平地預估累積雨量前三名為宜蘭、花蓮、台東，平地累積雨量在200至400毫米之間，山區則在200至490毫米之間，其中宜蘭平地上看400毫米，山區更恐達490毫米。

圖為全台24小時雨量預估。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，48小時內各地總雨量預估也是宜花東最多，其中花蓮山區恐達到500至800毫米的累積雨量、宜蘭山區450至700毫米、台東山區400至600毫米。

圖為今明兩天全台總雨量預估。(翻攝自氣象局)

吳聖宇在臉書表示，圓規颱風看起來是個擦邊海警颱，不過颱風北側寬廣環流可能帶來影響，今明兩天東半部、恆春半島、北部山區、中央山脈陵線附近區域都將有顯著降雨，日累積雨量可達到豪雨甚至大豪雨，西半部平地降雨量少，有可能在大雨等級以下，地形屏障作用影響，迎風面跟背風面的降雨量將會相差很大，各地普遍會有機會出現強陣風。

吳聖宇表示，預估颱風警報解除最快可能落在明天清晨前後，依照目前路徑預估，發布陸上颱風警報機會很低，明天放颱風假的可能性並不大，但是風雨的情況有可能持續到明天傍晚至晚間才會緩和。