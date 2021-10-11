吊掛機工長與地面作業人員完美配合，完成國旗勾接。（圖／軍聞社提供）

【民國110國慶】國慶各型機帥氣登場

雙十國慶典禮昨（10）日圓滿落幕，為慶祝中華民國110年國慶，國防部支援「序幕暖場」、「國慶大會」及「主題表演」等3個階段展演任務，除了出動CH-47運輸直升機吊掛史上最大的巨幅國旗進場外，各飛行部隊也帶來空中分列式，整齊劃一的隊形通過觀禮台上方，而軍方也公布吊掛國旗作業過程，及精彩展演的空中視角。

在國歌演唱時，陸軍2架CH-47運輸直升機，在AH-64E及AH-1W攻擊直升機的護衛下，吊掛2面史上最大的巨幅國旗進場，象徵台灣團結，自信前行的深遠意義。空中隨風飄揚的國旗，吸引全場人員目光，軍方也公布國旗吊掛作業過程，官兵不僅在起飛前仔細檢查，升空後也在艙門不時查看國旗狀況，確保萬無一失。

機工長時刻確認飛機編隊位置。（圖／軍聞社提供）

旋翼機隊以階梯方式編隊，避開前方直昇機尾流。（圖／軍聞社提供）

C-130H型運輸機滑行。（圖／軍聞社提供）

B-1900C行政專機。（圖／軍聞社提供）

此外，AH-64E、AH-1W、UH-60M及反潛直升機S-70C等，旋翼機隊各型機也在空中排列成整齊的三角隊形；另有慢速機隊BH-1900C及C-130H，快速機隊IDF、F-16V及幻象2000，接力飛越觀禮台。

在大會結束時，空軍雷虎特技小組AT-3教練機，則採5機大雁隊形，由總統府後方向前通過觀禮台上空，整齊的隊形搭配藍、白、紅三色彩煙，震撼全場。

空軍雷虎特技小組飛行畫面。（圖／軍聞社提供）

空軍雷虎特技小組噴射藍、白、紅三色彩煙。（圖／軍聞社提供）