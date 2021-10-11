屈中恆和妻子Vicky結縭 19年，育有四個寶貝女兒，一家幸福和樂，是外界眼中的模範夫妻，不過近日他上節目透露，夫妻倆曾經歷一次婚姻危機，因為Vicky吵架常把離婚掛嘴邊，終於讓他忍無可忍，答應「就這樣做吧」，未料反而讓老婆嚇壞了。

屈中恆近日在《醫師好辣》中透露，很多夫妻剛結婚時，都會講好「不管怎麼樣，我們吵架吵得再厲害，都不要提『離婚』」，他和Vicky也是如此，不過才結婚1、2年，她就常把「我們離婚吧」掛嘴邊。

屈中恆坦言以前很不喜歡老婆講這句話，但對方每次一吵架就提離婚，終於有一次讓他受不了，那時他在大陸鄭州演舞台劇，表演完後很疲累，結果一打開手機，又看到Vicky傳來的長長訊息，最後照樣說「我們離婚吧」，讓他又氣又難過，也開始認真地考慮分開後的規劃。

他想到如果真的離婚了，小孩怎麼辦？自己要住哪裡？把一切問題都想好後，便回台灣跟Vicky對質，「如果妳真的覺得是這樣子的話，那我們就這麼做吧」，雖沒說出離婚2個字，但他表示會先搬去桃園住，然後小孩帶去，「妳呢永遠是小孩的媽媽，妳隨時回來看都沒有關係。」

把一切都交代詳細，屈中恆因為在大陸還有演出，就說「我離開幾天，妳好好想一想」，給她一點思考時間，沒想到才到大陸第一天晚上，Vicky就傳訊息來道歉，解釋自己上次是喝醉了，而Vicky大概也被嚇到，從此再也沒提到離婚了。