李毂摩〈日日是好日〉系列作品， 屢創新意、趣味無窮。（台中市政府提供）

與陶藝家蔡忠南合作的〈且坐喫茶〉壺刻，皆洋溢著樸拙的生活情味。（台中市政府提供）

李毂摩81書畫展即日起開展，包含水墨、書法、彩瓷、壺刻等70件作品，呈現國寶級藝術家。（台中市政府提供）

台灣本土水墨大師李轂摩，即日起至10月27日，在大墩文化中心大墩藝廊（一）展出最新力作「蘊內映外任意悠然-李轂摩81書畫展」，包含水墨、書法、彩瓷、壺刻等70件作品，呈現國寶級藝術家取材日常生活，以書法用筆入畫的獨特人生哲學。李老師特捐贈《斯土斯民斯情》作品予台中市立美術館典藏，將成為台中綠美圖珍藏的瑰寶，豐富台中藝術文化版圖。

李毂摩說，藝文不僅是國家先進與否的關鍵，更是人們生活豐富程度的展現。台中雖有全台唯一國家級美術館「國立台灣美術館」，但並不以此自滿，積極籌備台中市立美術館。

台中綠美圖為世界級建築地標，讓台中朝國際文化之都邁進，期許台中市立美術館能提供藝術家們一個多元交流平台，為藝文愛好者帶來豐沛的心靈饗宴，形塑台中為充滿文藝氣息的都市生活圈。

李老師幼時牧牛習農，對萬物觀察細膩，後受余清潭、夏荊山啟蒙學畫，展露藝術天賦，所創書情畫意的「轂摩體」，是不同凡響、既新且久的圖象，必須植基於老練的筆道，遂能發為山水人物、花鳥蟲魚，而成自然大觀。

李老師創作理念平實，融入禪宗與哲學的創作高度與詼諧，賦予水墨書畫創作嶄新的語彙。他的書畫多蘊涵對家鄉及土地關懷，良言雋語都能入畫。此次展出2021年全新作品《種瓜得瓜》、《日日是好日》系列、與陶藝家蔡忠南合作的《且坐喫茶》、《四君子》等壺刻，皆洋溢著樸拙的生活情味，也展現他作品的屢創新意、趣味無窮。

副市長黃國榮指出，欣賞李老師作品，永遠都能感受其中淡泊寧靜的氣息，而這種恬淡豁達、樂天知命的特質，成就他成為台灣藝壇的奇葩，讓其作品呈現雋永的人生況味，歡迎愛好藝文的朋友前來細細品味。