國慶焰火昨晚在高雄港灣施放，2萬發焰火照亮港都夜空，在半小時的焰火秀後，逾15萬散場人潮湧入捷運、輕軌，有民眾拍下了散場時的畫面，讓網友嚇傻直呼「還是乖乖待在家比較好」、「說好的社交距離呢？」。

高雄國慶焰火逾15萬散場人潮湧入捷運、輕軌，有民眾拍下了散場時的畫面。（圖／翻攝自臉書 八卦村-行車紀錄器影片上傳中心）

高雄國慶焰火逾15萬散場人潮湧入捷運、輕軌，有民眾拍下了散場時的畫面。（圖／翻攝自臉書 八卦村-行車紀錄器影片上傳中心）

一名網友10日晚間在臉書粉絲團「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」分享多張高雄國慶焰火秀散場時的照片，可見龐大人潮將捷運站、輕軌塞爆，汽機車也在馬路上排出長長車陣。

貼文一出引起網友熱議，「大家去監督自己的納稅錢花在哪了」、「最大的防疫破口就是政府舉辦的」、「身為高雄人，還是乖乖待在家比較好」、「剛還有人暈倒送上救護車」、「群聚啦，哪次不群聚」、「傻子才去那裏擠」。

國慶焰火在高雄港區施放，施放2萬發焰火，時間長達30分鐘。高雄港周邊從昨日下午開始湧進人潮，因會場周遭實施三階段交通管制，高雄的大眾運輸系統截至昨日晚上7點，捷運運量已達14萬，輕軌達1.4萬，加上選擇搭乘接駁車、公車前往的民眾，粗估有15萬人塞爆高雄港周邊。