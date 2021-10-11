【愛傳媒游文玫專欄】10月9日是我的母校南投縣水里國小的校慶，水里國小是民國10年從集集公學校社子分教場成立而來，後來於民國24年獨立設校。

民國88年9月21日，集集大地震地動山搖，當時強度高達7.3級，全校61間教室毀於一旦，獨留體育館一座。

後由中國石油公司辦理認養學校，因此目前校園是重建校舍的新貌，過去兒時學校的模樣，已不復見。唯有留下一張手繪校園地圖，隱約勾起一幕幕小學生涯片斷記憶。

在同學的集體力薦，文玫獲頒建校百年傑出校友榮譽，回到母校受獎，也與小學同學聚聚，一起逛校園，一起憶兒時。當年讀書的教室已改建為校史室，展出老照片、獎盃、畢業紀念冊與文物。

過去，水里國小籃球隊表現優異，近幾年，水里國小女足隊異軍突起，更是風光，陳列在校史室一排排冠軍獎盃見證了水里國小女足隊在環境艱難的訓練場地，卻能踢出教育部首屆世界盃足球賽冠軍，榮耀學校。

一屆一屆的小學生，懵懵懂懂地走進校園，被教育、開智慧。行過百年，無數畢業校友，邁出校園，投向人生旅程，無論時隔多久，母校依然是無法割捨的啟蒙印記。

作者為台北市身心障礙服務推展協會理事長、具有專業證照藝術品拍賣官、中華民國畫廊協會秘書長

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