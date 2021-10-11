【愛傳媒藺奕專欄】十月十日上午十點整，長片《一起一起》正式開鏡，就像一個鏡頭的拉近，從建國百年國慶日快閃開始，經過10年完成紀錄片《老娘就要這麼活》，朱岩蘭導演像七年蟬，這隻蟬花了整個夏天尋找伴侣，夢想即求偶，訊號明確，蟬與蟬之間，投以情詩與交響，此刻，由我們陪她走完這一程。

電影是一顆埋很深的種子。本屆金馬獎《金錢男孩》入圍最佳男主角（柯震東）和最佳新導演，18年5月我在法國拿到這個劇本企劃、19年公司在台北參與製作，20年回到奧地利進入後期，直到今年法國坎城影展入圍《一種注目單元》才開花結果。

電影就是這麼慢，某種不合情理的慢，其間，落實到層層疊疊的空間、角落、細節和人物，像是另一個世界，那裏蟬聲噪起，他們忍受黑暗、不急於看到日出。

所以，你看電影人時尚，我看更像和尚。

於是夢想，在一個人的日子裡並不算什麼，但因另一個人、一群人的出現，就變成難以忍受的東西，那近乎另行建構起來的全新信仰。

去年金馬貴賓日本名導是枝裕和寫道：「導演並非世界的支配者，全盤接受世界上存在種種不自由的事實，將這份不自由視為『有趣』的因素，才是最好的拍片狀態。」

也許，傷疤才是一個人身上最性感的部分，經歷和戰勝那麼多痛楚、生理上的疾病，然後好端端活著，去實現一件夢想，正像此刻緩緩的秋雨，我們無不剛好倒扣在其中，雨打落最後的樹葉、前額清涼了，一場穿越風暴的夢想像豎琴一樣斜倚著海洋，天空有兩朵青春的雲。

雙十國慶平安。

作者為文學奬得主

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