【愛傳媒蔡詩萍專欄】既然報名成功，那你還能賴在床上，混吃等死嗎？五點鐘吧，晨光微微，我似乎是在窗外的鳥鳴聲中模糊醒來的。秋天的清晨，還是微微寒意的。

讓你想賴床，想找一百個理由，明天再說吧，明天不是還連續假期嗎？明天再跑吧！但，我腦海裡仍然很務實的快速跑了一圈。

萬金石全馬已經從去年延到今年，又從三月延到十一月，終於決定開跑了，你能辜負它嗎？你能辜負自己嗎？你能辜負千千萬萬的台灣同胞嗎？（欸，最後這一句太誇張，像周星馳電影對白，算了，刪掉！）你對得起自己，最重要。

萬金石之後，十二月是台北馬。

去年你跑過半馬後，在河濱那一段鎩羽，最後坐著回收車，蹭回跑場，一路上看著車外持續在奮戰的跑者，你不是很懊惱，很後悔嗎？你再不起床，再不出門，再不練習，你今年除非不去，若是去了，你要再重蹈覆轍嗎？蛤，蛤，你這痞子，你這懶鬼，你這胖子！？

突然之間，「你這胖子」這句話，瞬間電到我。

因為這是我家太座，近來為了激勵我，不時稱呼我的抬頭，取代了一貫的阿娜答，親愛的，老公，蔡大哥⋯⋯你這胖子，還在混啊！我醒了！

我站起身，熱了開水，拿出咖啡，打開冰箱，拿出兩片吐司，換上短褲短衫，走到魚缸旁，魚群一擁而上，嘴巴眨巴眨巴的，我倒了魚食，望著牠們上下搶食。

吃完吐司，喝了兩熱咖啡，坐下來，穿上襪子，在膝蓋上，套入護膝，支撐膝蓋上下的肌肉，第一次認真的考慮適應有護膝的長跑，沒辦法，太座叮嚀很久了，再不聽話，跑完回家喊膝蓋痛，連罰跪也會跪不下去的，與其那樣，不如聽話吧！

我望望魚缸，魚群已經把倒進的飼料，狼吞虎嚥，一掃而盡了。我靠近魚缸，魚群又在眨巴眨巴的，我歎口氣，魚兒啊魚兒，不是我不再餵你們，是你們不可以變成「胖子魚」啊！知道嗎？

我出門了。六點的清晨，陽光升起，但溫度適宜，跑起來，非常舒服。沿著社區，往山上跑。都是上坡。我有感受到護膝勒在膝蓋上下發揮的效果，彷彿整個膝蓋是在一種有力的呵護下，被推擠著往前，往上跑。

膝蓋沒問題。但，呼吸有點吃力了。停了好一陣子沒練跑了，突然發現心臟跟腳步，是兩個平行線。而感覺它們今天不太和諧的，則是我的呼吸。

上坡一公里後，我的呼吸似乎不能協調我的心跳，我的心跳也似乎不太喜歡我的腳步，我感覺心跳很混亂，我感覺腳步很踉蹌，我感覺呼吸很急促，一個跑者知道，這樣子，撐不了太久的，你必須重新來過。

我放慢腳步，試著把亂了套的呼吸，調勻稱，兩步一吸，兩步一吐，兩步一吸，兩步一吐⋯⋯

漸漸的，漸漸的，來了，回來了，你知道那感覺回來了，像車子在高速公路上，穩穩的行駛後，引擎非常穩定的運轉的聲音，你真知道，一旦這樣，大概就可以穩穩的，往前跑下去了。

剩下的，只是你久未練跑的腿部肌肉，能持續多久罷了。我慢慢的，往前，往上坡跑。

我不急。我只是一個馬拉松全馬班的後段生，跑完是我的使命感，累積一場又一場，是我的宿命。跑完百馬，你就可以退休了。我跟自己說，也跟擔心我膝蓋的太座說，跑完百馬，我就可以退休了。以後，就跑著好玩，即可。

我慢慢跑著，連假第一天，跑在山路上，有一種改過向善，除惡務盡的新感覺。這條山路，我跑了十六年多了，女兒多大，我就在這山路上跑多久。

我們是在女兒要誕生地球前，決定搬家到這眺望木柵新店的山腰上，樹木一叢叢，鳥兒一群群，我們可以帶著她散步，帶著她看山看樹看鳥看蛇看一個世界的緩緩呈現。

而今，她已經十六歲了。我要繼續跑啊繼續跑。跑到她大學畢業的，跑到她成為一個有自己人生的青年。

我要繼續跑啊跑，跑到她戀愛，她結婚。我要繼續跑啊跑的，跑到牽著我家太座，看盡人生風華，看盡我們自己的白髮蒼蒼。

你還能不起床，不出門，不運動，不氣喘吁吁，不調節自己的呼吸自己的體能自己的人生嗎？

我緩緩跑著，歲月在後頭追趕，希望在前頭等著，我緩緩跑著，今年的萬金石，今年的台北馬，必須成功！

作者為知名作家

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