第18號「圓規」外圍環流發威中！中央氣象局昨已針對第18號颱風「圓規」發布海上颱風警報，今(11)、明(12)兩天影響最明顯，尤其北部、東半部下半天起降雨會越來越明顯，甚至有大雨或豪雨等級將與出現，東半部已觀測到3-5米浪高，非不必要勿前往海邊活動。（取自氣象局）

第18號「圓規」外圍環流發威中！中央氣象局昨已針對第18號颱風「圓規」發布海上颱風警報，今(11)、明(12)兩天影響最明顯，尤其北部、東半部下半天起降雨會越來越明顯，甚至有大雨或豪雨等級將出現，東半部已觀測到3-5米浪高，非必要勿前往海邊活動。

氣象局預報員謝佩芸表示，由於圓規颱風外圍環流相當寬廣，已經為北部和東半部帶來明顯風雨，今早8時颱風中心位置位於鵝鑾鼻東南方約520公里海面上，以每小時25公里速度向西進行，結構有逐漸組織起來，強度略增強，未來朝西移動進入巴士海峽。

迎風面北部、東半部預計今天下半天到明天會有大雨或豪雨，越晚雨越大，尤其宜花、北部山區甚至有局部豪雨等級以上降雨出現，今天下半天颱風風雨將達到高峰期。

此外，風場也會從東北風轉偏東風，因此中南部地區以多雲天氣型態為主，但受到沉降氣流影響會較炎熱，氣象局已針對中午前後台南市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、金門縣地區，南投縣近山區或河谷亮起高溫燈號，有36度高溫出現機率。

謝佩芸指出，今天全台各地都有強陣風，尤其台南以北、東半部、恆春半島以及離島的空曠地區有9-12級強陣風，蘭嶼更已觀測14級強陣風；而東半部地區已有3-5米大浪出現，台灣海峽也有2-3米浪高，非必要勿前往海邊活動。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，預估颱風警報解除最快可能落在12日清晨前後，依照目前路徑預估，發布陸上颱風警報機會很低，因此依照SOP，周二放颱風假的可能性看來並不大，但是風雨的情況有可能持續到周二傍晚至晚間才會緩和。