日本36歲知名女星綾瀨遙，日前因感染新冠肺炎被迫停工，期間還傳出綾瀨遙的媽媽在她染疫前遭人詐騙，金額高達1億日圓（約新台幣2500萬元），讓綾瀨遙受到雙重打擊。但近日也傳出她已低調出院，忍著治療後的副作用復工拍攝新作品，再度引發網友熱烈討論。

被封為「國民女神」的綾瀨遙，先前因工作滿檔，擔心疫苗的副作用會影響工作，而遲遲未打疫苗，因此8月份宣布感染新冠肺炎被迫停工後，便傳出濫用特權優先住院治療等負面消息，遭到不少人批評，一度還因檢查出肺部出現白影的中級症狀，讓外界相當震驚。

除此之外，綾瀨遙染疫前還得知，擔任個人事務所董事一職並負責管理財務的媽媽，遭人詐騙高達1億日圓（約新台幣2500萬元），讓綾瀨遙大受打擊，即使媽媽再自責也拿不回血汗錢。

而根據日本媒體《日刊現代》的報導，綾瀨遙與木村拓哉合作的新片《織田信長》，是東映電影公司慶祝成立90周年，投入大量資金的巨作，豈料卻因綾瀨遙染疫全面停工，但近日卻傳出綾瀨遙為了避免持續影響拍攝行程，不久前已低調出院並回到工作崗位。

但不少人也擔心，大病初癒的綾瀨遙身體尚未完全恢復，還可能會有嚴重的後遺症，卻必須拍攝吃重的古裝劇，加上需戴著假髮及厚重的服裝長時間的拍攝，勢必對綾瀨遙的身體造成極大的負擔。劇組相關人士則透露，將會視綾瀨遙的身體狀況進行台詞及拍攝時間的調整；而木村拓哉得知消息後，也請工作人員幫他代為轉達「別勉強，先把病養好最重要」，讓綾瀨遙感動到流下淚來。