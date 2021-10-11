台中一位已婚胡姓男子，外遇一名許姓小三，兩人交往期間天天削水果、烤麵包給許女吃，還在2015年間向銀行貸款60萬元借給她，可是許女後來卻不滿胡男威脅交往，還把她當「性奴」，於是要求胡男簽下切結書，要求相處期間不能要求「一次清償」，或要求她把名下車輛設定動產抵押權給男方，否則視同放棄債權，胡男同意許女所提要求，後來兩人關係決裂，胡男控告許女不還錢，卻被許女提供胡男傳來的一則訊息「把錢一次還給我」打臉，法官認定胡男違約，判許女免還。

據了解，胡男與許女2015年簽下「不許一次清償債務」切結書後，胡男卻在同年9月與10月雙方仍交往期間，要求許女「一次還錢」、2018年4月又再提出一次，胡男後來控告許女不還錢，並聲稱兩人結束交往，才會要求對方一次還清，結果被許女拿出兩人的對話紀錄打臉。

胡男7月至9月多次向許女提出分手，對話紀錄中交叉許多兩人仍然見面的訊息「不像妳說的當成性奴好嗎」、「請妳搞清楚，上個星期六整天是陪妳去考試的」、「已經在妳家門口等妳」等。

台中地院法官勘驗2人對話紀錄，認定胡男要求「把錢一次還給我，不然拿借據去找妳媽」等一次還清的威脅，發生在兩人還交往期間，已違反切結書約定，因此判決許女免還借款。