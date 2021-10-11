籃網總教練納許如今只能接受現實了！面對厄文堅持不打新冠疫苗，儘管紐約市政府讓他可以參加訓練，卻還是不能在主場巴克雷中心比賽，納許11日表示，球隊目前的假設是厄文無法出席新球季主場比賽，同時也不排除讓厄文打替補的可能性。

「以目前情況來說，球隊假設厄文不能打主場比賽，但情況隨時有變化，」納許說，「我想我們已經意識到厄文無法出戰主場比賽，也不得不面對少了他的比賽，剩下的問題就是，我們不知道這種情況將持續多久，以及對我們的影響有多大。」

提到厄文當前的身體狀況，納許似乎連自己也搞不清楚，「我不知道，因為我還沒有見過他，他也沒有進行足夠的訓練，好讓我們可以評估，不過很欣慰的是，他已經獲准進入籃網訓練場館練球，我們會持續跟他溝通，然後看進展如何。」

面對厄文無法正常訓練與出席主場賽事，納許坦承或許將讓厄文改從板凳出發，「這是很有可能的，我們會依照實際狀況而定，但我們還沒有想到那一步，因為我們還在評估所有的可能性，當前的情況沒有任何前例，所以我們還在摸索當中。」