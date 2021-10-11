台灣基進立委陳柏惟為反制罷免將步行自己選區100小時，陳的支持者也將罷免案與統獨之爭掛鉤。國民黨前主席江啟臣今表示，10月23日的刪Q投票，不是什麼台北思維的統獨之爭，而是台中的民生關懷，比的不是誰更有「台灣價值」，比的是能否照顧地方鄉親的需求。

江啟臣說，鄉親要的其實很簡單，就是希望民代能傾聽民意解決人民的大小事。如果地方鄉親的需求真有被照顧到，如果選民為你的發言、問政感動驕傲，曾經給過陳委員機會的台中第二選區選民，為何如今會有這麼多人連署同意罷免？

江啟臣說，鄉親不希望開放萊豬、不想用肺發電，鄉親希望國產疫苗審核標準比照國際疫苗、更對毒品零容忍。這些不是人民卑微的請求，而是民主政治的課責。「你不挺人民人民就不會挺你，這道理再簡單不過。」

江啟臣強調，10月23日的刪Q投票，不是什麼台北思維的統獨之爭，而是台中的民生關懷，比的不是誰更有「台灣價值」，比的是能否照顧地方鄉親的需求。陳柏惟用「3Q愛台灣」作為訴求，但其實台中第二選區的民眾只有一個小請求，那就是您能否也關愛一下台中鄉親，勇於在民進黨抹黑台中的時候挺身而出、敢於在民進黨背離台中民意時大聲說不。