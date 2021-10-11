台灣基進台中立委陳柏惟罷免案將在23日舉行投票，近來幾份民調顯示，陳柏惟遭罷機率非常高，對此，資深媒體人陳東豪分析贊成罷免陳柏惟的得票來源，認為被罷免的機率應該很大。

陳東豪9日在政論節目「鄭知道了」上表示，自己對於罷免陳柏惟的結果比較悲觀，因為他最保守算，顏家手握6萬票，且台中的派系只有顏家嗎？那區還有紅派和軍系，這些票會如何跑？

距離陳柏惟罷免投票日不到2個禮拜時間，近來不論是《美麗島電子報》或是《TVBS民調中心》所公布的罷免陳柏惟民調結果，都顯示陳柏惟被罷的機會非常高。前綠委郭正亮9日在政論節目「新聞大白話」中分析，從《美麗島電子報》做的民調，看起來罷掉陳柏惟的機會非常高，因為37%表態要投票，裡面還有88.5%是自己要出來投票，算一算就有32%，已超過罷免門檻25%。

據選罷法相關規定，依台中市立委第二選區選舉人數29萬1122人計算，若要順利罷免陳柏惟，罷免投票時需約7萬2781張同意票才能過關，且同意罷免票要大於不同意票數，罷免案才會算成功。