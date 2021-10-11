歌手ØZI從小在藝術環境長大，爸爸是攝影師陳文彬、母親是歌手葉璦菱，ØZI在2018年推出專輯《OZI: The Album》，就獲得金曲最佳新人獎，卻也因此人紅是非多，ØZI近日遭鄰居指控常整夜喧嘩、放音樂，管委會介入協調也沒用，對此，ØZI經紀人則強調已委託律師處理，希望透過第三方好好解決。

金曲新人ØZI傳出和鄰居鬧得不愉快，根據《聯合報》報導，ØZI遭鄰居指控，不時在11、12點開始放歌，有時曾持續到深夜2點、早上7點，搞到其他人徹夜難眠，該住戶請管理員協調，不過ØZI則是反駁「沒放音樂」。

對此，根據《三立新聞網》報導，ØZI經紀人表示，ØZI是去年9月入住新家，花了百萬做隔音，就是怕會吵到別人，經紀人也強調，ØZI很少在家做音樂，同時，經紀人直言，每個人對噪音的認知不同，他們自己買了噪音的用具，也都是在正常音量範圍裡，經紀人表示雙方都很委屈，目前已委託律師處理，盼由第三方好好解決，讓事件和平落幕。

ØZI是資深女星葉璦菱的獨子。（圖／本報系資料照片）

24歲ØZI出生於洛杉磯，爸爸是攝影師陳文彬、母親是歌手葉璦菱，ØZI從4歲就開始學習古典鋼琴、小提琴、吉他等樂器，14歲開始創作，ØZI出道前在Youtube平台釋出單曲就引發討論，也讓他擁有「核彈級新人」的美名，而ØZI在2018年以單曲《Diamond》出道，並在同年推出首張專輯首《ØZI: The Album》，並以此拿下金曲最佳新人獎，實力備受肯定。