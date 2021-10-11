澳洲最大城雪梨實施近4個月的防疫封鎖措施後，今天終於迎來解封，興高采烈的民眾不甩灰濛天空和雨勢開心慶祝，希望能將這段「血汗交加又沒啤酒喝」的煎熬時期拋諸腦後。

法新社報導，人口超過500萬的雪梨此前為遏止具高度傳染力的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株擴散，整整實施了106天的防疫封鎖限制。

當局放寬防疫規範，將家庭聚會的人數上限增至10名完整接種疫苗者，婚喪喜慶場合最多容許100人參與。

路透社報導，零售商店可降載開放。新南威爾斯州正力拚於10月底前後讓疫苗覆蓋率達到8成，屆時防疫限制將進一步放寬，但尚未接種疫苗的人仍須留在家中，直到12月1日。

新南威爾斯州今天新增479例確診，隨著新增病例數字下降，加上逾7成16歲以上民眾已完整接種兩劑疫苗，雪梨正重新振作精神。

雪梨部分酒吧今天0時01分準時開門營業，電視和社群媒體畫面顯示，親朋好友紛紛齊聚一堂，暢飲午夜啤酒。

只要證明已接種過疫苗，就能進入咖啡館和餐廳用餐，而防疫封鎖期間只能在家中自行修剪毛髮及染髮的顧客，則頂著一頭蓬鬆亂髮在理容院外排隊，等著讓專業設計師為他們改頭換面。

對許多人來說，解封也是前往血拼的大好機會，數以百計民眾在午夜時分湧入雪梨西部近郊德魯伊特山（Mount Druitt）打折零售商凱馬特（Kmart）購物，社群媒體影像可見等候購物的民眾在店外大排長龍。

新南威爾斯州州長佩羅特（Dominic Perrottet）今天向澳洲第7頻道新聞網（Channel Seven News）表示：「我想經歷了這漫長的100天後，全州上下每個人都相當興奮。」

近日走馬上任的保守派州長佩羅特說：「這對我們州來說是個大日子，熬過100天血汗交加且沒啤酒喝的日子，這（解封）是你們應得的。」

不過，佩羅特也呼籲雪梨市民不要太過興奮，他警告，染疫人數會隨著解封進一步攀升。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1101011